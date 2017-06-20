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Парубій: США можуть розмістити війська в Україні

Вівторок, 20 червня 2017, 03:16

У разі підписання безпекової угоди між Україною та США передбачається розміщення американських військових резервів на території Української держави.

Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Вона (безпекова угода – ред.) передбачає проведення спеціальних операцій, проведення спільних науково-технічних розробок і навіть розміщення на території України військових резервів Сполучених Штатів Америки. Вона виводить на новий рівень співпрацю України та США", – сказав він.

Спікер зазначив, що практику подібних угод давно використовують у США: такі документи підписані з Японією, Австралією та Ізраїлем.

За його словами, угода надає прерогативне право на надання оборонної летальної зброї.

Нагадаємо, у ході робочого візиту до США 12-16 червня, голова ВР запропонував укласти двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ця угода, за його словами, не заперечує членства України у НАТО, а навпаки - сприятиме пришвидшенню набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору.

Також Парубій висловив думку, що адміністрація США може прийняти рішення про надання оборонної зброї Україні до кінця нинішнього року. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАПарубій
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