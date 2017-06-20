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Порошенко зустрінеться з Трампом і Меттісом

Вівторок, 20 червня 2017, 05:24
Порошенко зустрінеться з Трампом і Меттісом

Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона проведе низку важливих зустрічей з керівництвом США.

Про це він повідомив під час спілкування з українською громадою у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас буде фантастична програма. Дуже важливо, що зустріч моя, як українського президента, в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна. Для того, щоб всі були озброєні інформацією, щоб нікому не залишити шансу на несправедливість", - сказав президент.

Він поінформував, що в ході візиту проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, а також керівництвом Міноборони, міністерства торгівлі і міністерства енергетики США.

"Ніколи не було такого потужного візиту. Він важливий для того, щоб ми мали можливість поспілкуватися і з приводу нашої співпраці в сфері безпеки, політики і економіки", - сказав Порошенко.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", у вівторок вранці президент України має зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом, після цього у нього відбудуться переговори з президентом США Трампом.

Крім того, в цей же день, глава української держави проведе переговори міністром оборони Джеймсом Меттісом, з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, президентом Світового банку Джимом Ен Кімом.

Як повідомив Укрінформ, разом з президентом до Вашингтона прибули Ірина Геращенко, Павло Клімкін, Ігор Насалик, Володимир Омелян, Костянтин Єлісєєв, Дмитро Шимків, Віктор Муженко.

Теми: ПорошенкоТрампСША
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