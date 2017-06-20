Прикордонники зупинили авто, яке везло елементи зброї на Донбас

У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Мар`їнка" прикордонники зупинили автомобіль, який віз на непідконтрольну Києву територію України деталі стрілецької зброї та військову амуніцію.

Це сталося 20 червня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час оформлення автомобіля "Мерседес", на якому громадянин України прямував до непідконтрольної території, спрацював службовий собака.

При поглибленому огляді автомобіля прикордонний наряд спільно з працівниками Фіскальної служби виявив у салоні "комплектуючі до стрілецької зброї та військову амуніцію".

Знахідки з "Мерседеса" Прикордонна служба

"В авто знаходилась нарізна зброя "Сайга-МК" та 168 набоїв до неї, 9 магазинів, пістолет для відстрілу гумових куль зі спорядженим магазином (13 патронів), камуфльована форма, берці, бронежилет, наколінники, тактичні ремені, оптика, глушник, ножі, бінокль, планка Пікатінні, приклади різної модифікації, окуляри тактичні тощо", – уточнює ДПСУ.

Порушника та виявлену знахідку передали співробітникам Національної поліції.