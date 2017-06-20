Найєм каже, що САП затримує подання на Довгого

Народний депутат фракції БПП Мустафа Найєм просить генерального прокурора Юрія Луценка та главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького підтвердити існування проекту подання про зняття депутатської недоторканності з позафракційного депутата Олеся Довгого.

Скан-копію депутатського запиту Найєм опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook 20 червня.

За даними нардепа, Генеральна прокуратура підготувала і передала САП проект подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого.



"Наскільки мені відомо, на даний момент проект подання про зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого знаходиться на розгляді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мені також відомо, що і Довгий про це знає і готується", – каже Найєм.



Нардеп нагадує, що до кінця поточної сесії залишилися два пленарні тижні.

"Якщо подання не буде передано в Раду найближчим часом, а потенційний підозрюваний сховається від правоохоронних органів, це буде відповідальністю органу, який затримує документ.

На жаль, на даний момент, це САП", – зазначає Найєм.

За даними нардепа, Довгий є фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного виділення земельних ділянок на території об'єкту, що охороняється заповідника "Жуків острів".

"Нагадаю, в серпні 2007 року Київрада своїм рішенням ліквідувала заказник "Жуків острів", скоротивши його площу з 1630 га до 196 га. Згодом земля, що залишилася поза заказника була роздана під забудову, в тому числі фірмам близьким Віктора Януковича і його партнеру, народному депутату Юрію Іванющенко", – зазначив Найєм.

Як відомо, 22 лютого 2017 року ГПУ повідомила, що оголосила про підозру екс-заступнику голови Київської адміністрації – начальнику Головного управління земельних ресурсів. За даними ГПУ, цього чиновника підозрюють у зловживанні владою під час узгодження виділення 65,1 га землі у межах Жукового острова.

23 лютого столична прокуратура провела обшуки та повідомила про підозру ще 3 екс-посадовцям команди Леоніда Черновецького, які відчужили 45 га землі на острові "Жуків".

15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що має намір ініціювати знесення всіх незаконних маєтків на Жуковому острові в Києві. Зокрема "від палацу (колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Юрія) Іванющенка до діючих "слуг народу".

Українська правда