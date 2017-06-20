Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найєм каже, що САП затримує подання на Довгого

Вівторок, 20 червня 2017, 12:41

Народний депутат фракції БПП Мустафа Найєм просить генерального прокурора Юрія Луценка та главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького підтвердити існування проекту подання про зняття депутатської недоторканності з позафракційного депутата Олеся Довгого.

Скан-копію депутатського запиту Найєм опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook 20 червня.

За даними нардепа, Генеральна прокуратура підготувала і передала САП проект подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого.

"Наскільки мені відомо, на даний момент проект подання про зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого знаходиться на розгляді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мені також відомо, що і Довгий про це знає і готується", – каже Найєм.

Нардеп нагадує, що до кінця поточної сесії залишилися два пленарні тижні.

"Якщо подання не буде передано в Раду найближчим часом, а потенційний підозрюваний сховається від правоохоронних органів, це буде відповідальністю органу, який затримує документ.

На жаль, на даний момент, це САП", – зазначає Найєм.

За даними нардепа, Довгий є фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного виділення земельних ділянок на території об'єкту, що охороняється заповідника "Жуків острів".

"Нагадаю, в серпні 2007 року Київрада своїм рішенням ліквідувала заказник "Жуків острів", скоротивши його площу з 1630 га до 196 га. Згодом земля, що залишилася поза заказника була роздана під забудову, в тому числі фірмам близьким Віктора Януковича і його партнеру, народному депутату Юрію Іванющенко", – зазначив Найєм.

Як відомо, 22 лютого 2017 року ГПУ повідомила, що оголосила про підозру екс-заступнику голови Київської адміністрації – начальнику Головного управління земельних ресурсів. За даними ГПУ, цього чиновника підозрюють у зловживанні владою під час узгодження виділення 65,1 га землі у межах Жукового острова.

23 лютого столична прокуратура провела обшуки та повідомила про підозру ще 3 екс-посадовцям команди Леоніда Черновецького, які відчужили 45 га землі на острові "Жуків". 

15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що має намір ініціювати знесення всіх незаконних маєтків на Жуковому острові в Києві. Зокрема "від палацу (колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Юрія) Іванющенка до діючих "слуг народу". 

Українська правда

Теми: Антикорупційна прокуратураКиївГенпрокуратуранедоторканність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Скандал у САП: Клименко пояснив, чи звільнять прокурора у справі Князєва
Як ми (не) виконуємо вимоги від ЄС у боротьбі з корупцією
У САП запевнили, що не змінювали процкера у справі Князєва
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: