У Києві на Хрещатику пожежа

На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

Згодом у ДСНС додали, що до гасіння залучено 15 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу.

Як повідомляють "Українські новини", рух на вулиці Хрещатик у Києві обмежено у зв'язку з пожежею в будівлі колишнього центрального гастроному.

Зокрема, перекрита ділянка від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі.

Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва. У цій же будівлі працює "Київська перепічка".

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"