У Києві на Хрещатику пожежа
На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.
Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага.
Згодом у ДСНС додали, що до гасіння залучено 15 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу.
Як повідомляють "Українські новини", рух на вулиці Хрещатик у Києві обмежено у зв'язку з пожежею в будівлі колишнього центрального гастроному.
Зокрема, перекрита ділянка від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі.
Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва. У цій же будівлі працює "Київська перепічка".
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"