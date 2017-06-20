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Порошенко провів в США першу зустріч: говорив про енергетику

Вівторок, 20 червня 2017, 18:10

Порошенко обговорив із міністром енергетики США Ріком Перрі можливість поставки в Україну скрапленого газу з США.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента за підсумками його зустрічі з Перрі в ході робочого візиту в США.

Вказується, що у ході зустрічі були обговорені питання реалізації спільних проектів у атомній енергетиці, галузі видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема зрідженого газу із США.

"Також була обговорена тематика зміцнення європейської енергетичної безпеки, зокрема у контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних проектів", - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що Перрі "відзначив потенціал України і порівняв її значення для Європи зі штатом Техас для США".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоСША
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