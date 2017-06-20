ГПУ отримала подання на Довгого, Полякова та Розенблата

Генпрокуратура отримала подання на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів — представника групи "Воля народу" Олеся Довгого, "Народного фронту" Максима Полякова та БПП Борислава Розенблата.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, САП передала документи на депутатів у вівторок близько 15.30.

"Юридична служба ГПУ взяла документи на опрацювання щодо відповідності нормам закону "Про Регламент Верховної Ради України", а саме кожне подання "має бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України", - повідомила Сарган.

"Тому надіслати подання до Верховної Ради на вищевказаних нардепів вже завтра, як наполягають окремі народні депутати, для розгляду їх на регламентному комітеті неможливо, оскільки Генпрокуратура має діяти в рамках діючого законодавства", - пояснила вона, додавши, що генпрокурор прийме рішення про підтримку подань після надходження висновку юридичної служби ГПУ.

Як відомо, керівник САП Назар Холодницький підписав подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата групи "Воля Народу" Олеся Довгого. За його словами подання вже передали генеральному прокурору.

"По Довгому минулого тижня прийшло подання по факту за виділення земель у Києві в 2007 році", - зазначив він.

Також Холодницький повідомив, що депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

Українська правда