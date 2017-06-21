Активісти: Депутати хочуть протягнути "зручного аудитора НАБУ"

Реанімаційний пакет реформ та Центр протидії корупції застерігають, що комітет ВР хоче рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ", а тому просять провести відкриті співбесіди з усіма претендентами на цю посаду.

Про це заявили на своєму сайті РПР та своєму Facebook ЦПК.

"Антикорупційна група Реанімаційного Пакету Реформ закликає членів Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції провести відкриті співбесіди із усіма кандидатами в члени комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро та рекомендувати Верховній Раді України кандидатів за результатами таких співбесід", - зазначено у заяві РПР.

Також ЦПК звинувачує депутатів у тому, що ті хочуть вибрати "зручного аудитора":

"Сьогодні БПП та Народний Фронт за підтримки Опоблоку знову спробують через комітет протягнути зручного аудитора НАБУ. Без співбесід з кандидатами, до яких є чимало запитань.Чому так поспішають? Щоб якомога швидше визнати роботу НАБУ незадовільною та звільнити непідконтрольного Ситника".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.

Як відомо, відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.