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В "Укрзалізниці" кажуть, що контракт з Балчуном продовжено автоматом

Середа, 21 червня 2017, 15:00

Контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Балчун формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Про це повідомляє у середу прес-служба ПАТ, посилаючись на коментар директора з правових питань Андрія Омельченка.

За його словами, відповідно до чинного законодавства голова правління ПАТ "Укрзалізниця" призначається на посаду терміном на 3 роки та звільняється виключно Кабінетом міністрів.

У ПАТ пояснюють, що, відповідно до частини 1 ст. 39-1 КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Зазначене положення також підтверджується судовою практикою, зауважив також Омельченко.

"Тому, оскільки після закінчення 5 червня 2017 року строку контракту з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" від 06.06.2016 трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагала їх припинення (Кабінет міністрів не приймав жодних рішень із цього приводу), дія контракту з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Балчуном, з урахуванням положень частини 1 ст. 39-1 та частини 2 ст. 23 КЗпП, формально вважається продовженою до 5 червня 2019 року", – йдеться в коментарі.

Як відомо, міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово висловлював невдоволення діяльністю Балчуна.

11 квітня 2017 року Омелян заявляв, що керівництво "Укрзалізниці" не відповідає потребам України і має бути звільнене. За його словами, рішення проблем "Укрзалізниці" вимагає кадрових рішень з боку уряду.

В свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що рішення про доцільність продовження контракту з Балчуном буде прийматися за підсумками його звіту про роботу за рік.

Водночас станом на 21 червня Балчун так і не звітував перед урядом.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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