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У найкоротшу ніч на півдні й сході грози й вітер, вдень переважно сухо

Середа, 21 червня 2017, 15:40

У ніч на четвер, 22 червня, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях подекуди грози та шквали вітру 15-20 м/с.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Удень же дощі з грозами очікуються лише у Запорізькій області та в анексованому Криму.

Погода 22 червня
Погода 22 червня

Температура у четвер коливатиметься від 22 до 30 градусів тепла: найпрохолодніше на півночі, найспекотніше на півдні.

Уже на 23 червня Україні, за винятком сходу й півдня, прогнозують дощі.

Прогноз на 23 червня
Прогноз на 23 червня

У Києві та області температура повітря не зміниться, в четвер буде сухо, а в подальші два дні, за попереднім прогнозом, – дощі.

Погода в Києві
Погода в Києві

На 21 червня у більшості районів Київської області оголошували високу (4 класу) пожежну небезпеку, в районі Баришівки та Яготина – надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.

При цьому за винятком Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей, Україні прогнозували грози, місцями шквал 15-20 м/с.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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