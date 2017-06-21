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Парубій передав у комітет подання від Луценка на 5 нардепів   

Середа, 21 червня 2017, 18:46

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій спрямував п'ять подань про зняття недоторканості з 5 народних депутатів до регламентного комітету Верховної Ради.

Про це "Українській правд" повідомив прес-секретар спікера Верховної Ради Андрій Ковальов.

За його словами станом на 18.30 надійшли 5 подань від генпрокурора.  

"Голова ВР отримав і спрямував усі їх до регламентного комітету", - сказав він.

Подання стосуються:

депутата від НФ Євгена Дейдея,

депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого,

депутата "Радикальної партії" Андрія Лозового,

депутата від БПП Борислава Розенблата,

депутата від НФ Максима Полякова.

Всі подання на цих депутатів генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради у середу 21 червня.  

Оксана Коваленко, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаПарубійЛуценко
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