"Однокласники" знайшли спосіб обійти українські санкції
Середа, 21 червня 2017, 22:42
Російська соцмережа "Однокласники" знайшла спосіб обійти заборону на блокування в Україні.
Як повідомляє УНІАН, соцмережа оновила мобільний додаток, який обходить заборону, і розіслала інформацію про це в листах користувачам.
Відзначається, що встановивши цей додаток на смартфоні, жителі України зможуть знову заходити в "Однокласники".
Як відомо, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО і накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення.
Також цей указ зобов'язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низку російських інтернет-сервісів, включаючи "Яндекс", "ВКонтакте", "Однокласники".