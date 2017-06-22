Терористи ІДІЛ підірвали головну мечеть у Мосулі

Іракські військові заявляють, що бойовики угруповання "Ісламська держава" підірвали у Мосулі головну мечеть "Ан-Нурі" і її мінарет.

За повідомленням Міністерства оборони Іраку, це сталося 21 червня, коли військові вели наступ вглиб міста, пише Радіо Свобода.

Мечеть "Ан-Нурі" збудована у 1172 році. Її мінарет відомий як "Аль-Хадба", "горбун", оскільки він був нахилений на один бік, як Пізанська вежа в Італії.

Мінарет «Аль-Хадба» у Мосулі, 2013 рік

Ісламісти хотіли зруйнувати мінарет ще у 2014 році, коли окупували місто. Але тоді мешканці завадили цьому, ставши навколо нього живим щитом.

У липні 2014 року лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді з’явився у мечеті "Ан-Нурі" під час п’ятничної молитви і заявив про створення "ісламського халіфату".

Натомість пов’язана з ісламістами агенція Amaq заявила 21 червня, що мечеть "Ан-Нурі" і її мінарет були зруйновані під час авіаударів США.

Представники ж міжнародної коаліції заявляють, що не проводили ніяких операцій у районі, де розташована мечеть.

Наразі іракські військові проводять операцію з відновлення контролю над Мосулом.