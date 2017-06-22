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В СБУ з'ясували, що газопроводи "Укртрансгазу" кілька років не охоронялися

Четвер, 22 червня 2017, 16:16

Протягом 2013-2015 років охорона об’єктів газотранспортної інфраструктури ПАТ "Укртрансгаз" була фактично відсутня, чиновники одного з державних охоронних підприємств привласнили мільйони гривень державних коштів.

Про це 22 червня повідомили у Службі безпеки України.

Зокрема, під час виконання договорів з охорони об’єктів газотранспортної системи керівництво одного з державних охоронних підприємств на "папері" залучало до виконання робіт приватні фіктивні структури, які не мають права здійснювати охорону державних об’єктів.

"У цей період охорона об’єктів критичної газотранспортної інфраструктури була фактично відсутня. Через дії чиновників під загрозою опинилося стабільне функціонування стратегічної системи, зловмисники також привласнили мільйони гривень державних коштів. В умовах російської агресії це створювало потенційні загрози з боку терористичних угруповань та диверсійних груп, що могло привести до виникнення надзвичайних подій у сфері газопостачання", - заявили в СБУ.

На теперішній час повноцінну охорону об’єктів ПАТ "Укртрансгаз" відновлено.

Колишньому гендиректору державного охоронного підприємства та його заступнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та "Службове підроблення". Обвинувальні акти направлені до судових інстанцій.

Українська правда

Теми: СБУгаз
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