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Рада схвалила обов'язкове встановлення лічильників води і тепла

Четвер, 22 червня 2017, 19:56

Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік у сфері тепло- і водопостачання.

За прийняття в цілому відповідного законопроекту №4901 проголосувало 238 депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Документ передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання.

Відповідно до закону, такі лічильники мають бути встановлені операторами зовнішніх мереж до 1 жовтня 2018 року (для житлових будинків) або до 1 жовтня 2017 року (для нежитлових будівель).

Крім того, згідно з прийнятим документом, для багатоквартирних будинків обов'язковим буде оснащення індивідуальними приладами обліку або приладами-розподільниками показників споживання теплової енергії.

Такі лічильники повинні бути встановлені до 1 жовтня 2018 року (для нежитлових будівель з кількома споживачами - до 1 жовтня 2017 року).

Закон забороняє приєднання до мереж нових будівель, які не обладнані зазначеними вище лічильниками.

Документ також встановлює, що розрахунки за комунальні послуги повинні здійснюватися виключно на підставі даних комерційного обліку, що гарантує доступ до таких даних для споживачів.

Раніше Рада ввела обов'язкову сертифікацію енергоефективності будівель і об'єктів будівництва.

Економічна правда

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Теми: Верховна Рада
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