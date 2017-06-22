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День в АТО: 10 обстрілів, поранено військового та місцеву жительку

Четвер, 22 червня 2017, 20:27

Проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗС України у четвер, зокрема один раз - із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Приморському напрямку близько 10.30 години проросійські незаконні збройні формування грубо порушили домовленості про незастосування зброї, обстрілявши з 82-мм мінометів житловий сектор населеного пункту Мар'їнка.

Одна з мін влучила у дах будинку в той час, коли по сусідству на подвір’ї поралася 43-річна місцева жителька. Постраждалу було доставлено до Курахівської лікарні з осколковими пораненнями передпліччя та лівої ноги.

Також на цьому напрямку бойовики ще до світанку обстріляли позиції сил АТО в районі Широкиного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Лебединського вони били з озброєння БМП та зенітної установки.

Окрім того, вже у другій половині дня бойовики знову здійснили обстріл по оборонцях Широкиного з мінометів калібру 120 мм.

На Донецькому напрямку НЗФ зосередили свій вогонь північно-східніше Авдіївки - біля селища Кам'янка. Вони, зокрема, неодноразово відкривали вогонь з гранатометів, стрілецької зброї різних калібрів та БМП. Там же українських воїнів декілька разів намагався поцілити снайпер бойовиків.

На Луганському напрямку озброєні банди найбільше разів порушували "режим тиші".

"Ще на світанку противник випустив декілька 82-мм мін по наших опорних пунктах поблизу Щастя. Там же, а також в районі Кримського та Лобачевого, найманці застосовували проти українських воїнів великокаліберні кулемети та гранатомети різних модифікацій. Окрім того, біля н.п. Жовте лунали ворожі постріли зі стрілецької зброї", - сказано у повідомленні прес-центру АТО.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗС України отримав поранення.

Українська правда

Теми: АТО
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