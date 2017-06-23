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Гройсман: Під прикриттям гумдопомоги створюють цілі клани контрабанди

П'ятниця, 23 червня 2017, 11:49

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман чекає від парламенту пропозицій щодо налагодження механізму визнання гуманітарних вантажів.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради у п'ятницю, відповідаючи на запитання депутатів.

Зокрема Сергій Євтушок із фракція "Батьківщина" поскаржився на діяльність комісій з питань гуманітарної допомоги при Міністерстві соціальної політики, які "блокують благодійні вантажі".

Гройсман у свою чергу підкреслив, що є дві частини цього питання:

"Є благодійна діяльність, і я обома руками це підтримую і готовий зробити максимальну прозорість у цьому питанні. І дякую волонтерам і благодійним організаціям, які чесно і совісно допомагають там, де потрібна допомога. Але є інша проблема: під виглядом гуманітарної допомоги в Україну потрапляє контрабанда… Тому говорити про те, що там все добре, що все їде, я би не став, це дуже ризиковано", – зазначив прем'єр.

 

Гройсман зазначив, що готовий підтримати узгоджені пропозиції від парламенту щодо системного вдосконалення роботи цих комісій і закликав нардепів їх надавати.

"Щоб процедури були публічні відкриті прості… Але я категорично проти того, щоб під прикриттям благодійності у нас розвивались цілі клани контрабанди", – наголосив прем'єр.

Валентина Романенко, УП

Теми: гуманітаркаКабінет міністрів
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