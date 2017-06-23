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Генпрокурор про Тимошенко: У цій країні двічі не судять

П'ятниця, 23 червня 2017, 16:11

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що немає жодної кримінальної справи щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко у газовому питанні за той період, коли Тимошенко була при владі.

Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю.

"Політик має нести політичну відповідальність за прийняті рішення", - зазначив він.

"У цій країні двічі не судять. Нічого крім провадження щодо Юлії Володимирівни по газовій справі не буде", – наголосив він.

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Оксана Коваленко, УП

Теми: Тимошенко
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