Генпрокурор про Тимошенко: У цій країні двічі не судять

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що немає жодної кримінальної справи щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко у газовому питанні за той період, коли Тимошенко була при владі.

Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю.

"Політик має нести політичну відповідальність за прийняті рішення", - зазначив він.

"У цій країні двічі не судять. Нічого крім провадження щодо Юлії Володимирівни по газовій справі не буде", – наголосив він.

оновлюється...

Оксана Коваленко, УП