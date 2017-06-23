Генпрокурор про Тимошенко: У цій країні двічі не судять
П'ятниця, 23 червня 2017, 16:11
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що немає жодної кримінальної справи щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко у газовому питанні за той період, коли Тимошенко була при владі.
Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю.
"Політик має нести політичну відповідальність за прийняті рішення", - зазначив він.
"У цій країні двічі не судять. Нічого крім провадження щодо Юлії Володимирівни по газовій справі не буде", – наголосив він.
оновлюється...
Оксана Коваленко, УП