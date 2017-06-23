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Субота в Україні – зі зливами й вітром, неділя – сонячна

П'ятниця, 23 червня 2017, 16:46

У суботу, 24 червня, усій Україні прогнозують дощі, у південних та східних областях – грози й сильні зливи, температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрметцентр.

"24 червня в південній частині, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях грози, подекуди сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с", – сказано в попередженні.

Погода 24 червня
Погода 24 червня

У неділю, 25 червня, в Україні потеплішає (буде від 26 до 31 градуса) і буде переважно без опадів, лише на Закарпатті, Буковині та в Івано-Франківській області можливі незначні опади.

Прогноз на 25 червня
Прогноз на 25 червня

Увечері 23 та протягом доби 24 червня на річках Закарпаття, басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута та Сірету у зв'язку з сильними опадами очікують формування дощового паводку з підйомами рівнів води на 30-150 см над рівнями, зафіксованими станом на 8 ранку 23 червня.

При дуже сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах існує загроза формування селевих потоків.

У понеділок, 26 червня, температура повітря кардинально не зміниться, але дощі посунуться із заходу до центру й північного сходу.

Попередній прогноз на 26 червня
Попередній прогноз на 26 червня

У столиці найтепліше буде в неділю – 27-29 градусів, потім на два дні стане трохи прохолодніше, а в середу потепліє до 31 градуса.

Погода у Києві
Погода у Києві

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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