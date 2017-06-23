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Луценко обурений, що конфісковані в Януковича мільярди не дають людям

П'ятниця, 23 червня 2017, 16:57

Голова ГПУ Юрій Луценко назвав неприпустимим затягування питання використання в держбюджеті повернутих до казначейства 1,5 млрд доларів "мафії Януковича".

Про це він заявив на прес-конференції у п'ятницю.

"Мене обурює той факт, що на розгляд Верховної Ради внесений закон про зміни до бюджету з профіцитом близько 20 мільярдів, в той час як їх є приблизно 60 мільярдів", - наголосив генеральний прокурор.

"Я не можу зрозуміти, чому 40 мільярдів коштів, які ми забрали з рахунків підконтрольних Януковичу структур, не розподіляються для людей", - додав він.

За словами Луценка, він чув, що керівництво країни збирається використати ці гроші для погашення зовнішнього боргу і поліпшення стосунків з МВФ, але сам вважає, що ці мільярди необхідно направити на внутрішні соціальні потреби країни, наприклад, на медицину і громадський транспорт.

"Я хотів би звернутися до депутатів Верховної Ради із проханням голосувати за бюджет в повному обсязі додаткових надходжень, які лежать в казначействі. Це приблизно 60 млрд гривень", - закликав він.

"В останній тиждень (роботи парламенту – ред.) можна проголосувати за недоторканість хабарників і за новий бюджет, і вже в жовтні-листопаді люди отримають відчуття і справедливості, і законності", - зауважив генпрокурор.

Євген Кізілов, УП

Теми: ЛуценкоЯнуковичбюджет
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