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Держдума зробила крок до заборони обходу блокування сайтів

П'ятниця, 23 червня 2017, 20:59

Депутати Держдуми ухвалили в першому читанні законопроект про заборону використання технологій обходу блокування сайтів.

За документ проголосували 363 депутати, проти не виступив ніхто.

Законопроект передбачає блокування анонімайзерів і VPN-сервісів, які відмовляться обмежувати доступ до заборонених в Росії сайтів.

У документі також пропонується ввести штрафи від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для пошукових систем за видачу посилань на заблоковані сайти.

Законопроект про заборону анонімайзерів, за даними РБК, обговорювався, в числі інших тем, на закритій зустрічі глави ФСБ Олександра Бортнікова з депутатами Держдуми 23 червня.

Бортніков, розповіли джерела РБК, просив депутатів "прискорити ухвалення кількох законопроектів, в тому числі про критичну інформаційну інфраструктуру, про месенджери, про анонімайзери".

Медуза

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Теми: Росіяцензура
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