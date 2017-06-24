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Євродепутати відвідали Авдіївку і КПВВ "Майорське"

Субота, 24 червня 2017, 00:57

Члени Європарламенту відвідали Авдіївку і КПВВ "Майорське" з метою вивчення гуманітарних і екологічних проблем Донбасу.

Про це у повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко у Facebook.

У складі групи були члени Європарламенту Петрас Аустрявічус і Анна Фотига, разом з послами Словенії в Украіні Наташею Прах, Хорватіі Томіславом Відошевичем, Португалії Марією Крістіною Ді Алмейдою.

"Наші сміливі європейські друзі побували в Авдіівці, вони стали першими європейцями, які своїми очима побачили зруйновану Промку, поспілкувалися з хлопцями з легендарноі 72 бригади. Вони шоковані інформацією: за останні 9 місяців, коли 72- га захищає Авдіівку, загинуло 57 героів цієі бригади...", - написала вона.

За словами Геращенко, окрім безпековоі теми, європейські колеги приділили увагу гуманітарній проблематиці, побували на КПВВ "Майорське", де поспілкувалися, в тому числі, і з жителями з окупованих територій.

Також європейці ознайомилися з реалізацією культурних проектів, які підтримує ЄС, зокрема, бібліотекою в Луганській області, об'єктами водопостачання.

Євродепутати відвідали Авдіівський коксохім і взяли участь в розширеній нараді за участю місцевоі влади, урядовців і депутатів.

"Ми прийняли спільне комюніке за результатами цієі наради, ми активізуємо спільні зусилля по інформуванню ЄС щодо екологічних проблем Донбасу, просимо збільшити допомогу над програмами моніторингу екологічноі ситуаціі, на вирішення екологічних проблем, розмінування", - повідомила Геращенко.

Вона зазначила, що спільно із колегами має намір звертатися до міжнародних інституцій щодо проблеми недопуску до окупованих територій екологічних місій, міжнародних експертів, які, в тому числі, готові сприяти у відкачці води із затоплених шахт.

Тема екології, можливої техногенної катастрофи на Донбасі буде однією з ключових на засіданні Парламентського Комітету Асоціаціі Украіна- ЄС, який пройде восени в Украіні, нагадала Геращенко.

Теми: Донбасекологія
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