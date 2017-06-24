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Бойовики заборонили повідомляти ОБСЄ про жертви серед мирного населення

Субота, 24 червня 2017, 01:19

У лікарні захопленої терористами Макіївки відмовилися надавати СММ ОБСЄ інформацію про кількість жертв серед мирного населення.

Про це повідомив заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає Ліга.net.

Медичний персонал в лікарні №1 в Макіївці відмовився надавати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ інформацію, яка допомогла б підтверджувати факти жертв серед цивільного населення, повідомив Хуг.

"У наших звітах ви можете знайти багато прикладів таких обмежень", - додав він.

За його словами, співробітники СММ ОБСЄ робили б більше, якби всі сторони дозволяли їм виконувати свої обов'язки.

Як повідомлялося, Хуг заявив, що СММ ОБСЄ минулого тижня, 12-18 червня, зіткнулася з двадцятьма випадками перешкоджання її діяльності з боку обох сторін конфлікту на Донбасі.

20 червня бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄ
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