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Доба в АТО: 48 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранено

Субота, 24 червня 2017, 07:39

Минулої доби, 23 червня, бойовики 48 разів відкривали вогонь по українських захисниках, в тому числі 14 разів з артилерії. Внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Військові констатують, що оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною - російсько-терористичні бандформування не припиняють обстрілювати підрозділи ЗСУ ні вдень, ні вночі.

Луганський напрямок. Саме ця ділянка лінії зіткнення стала епіцентром вогневої активності противника, тут зафіксовано 27 фактів застосування противником зброї.

Найбільше обстрілів відбулось в районі Бахмутської траси, де незаконні збройні формування неодноразово накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів поблизу Кримського.

Окрім того, вже ввечері бойовики відкривали вогонь із мінометів неподалік Новотошківського, Новоолександрівки, Новозванівки, Щастя та Попасної. Також впродовж дня з піхотного озброєння бандити били в районі Лобачевого, Донця та Нижньотеплого.

Приморський напрямок. Тут 23 червня проросійські озброєні банди 13 разів застосовували зброю проти підрозділів сил АТО.

Обстрілявши ще зранку опорні пункти ЗСУ в районі Широкиного та Водяного зі 122-мм артилерійських систем, загарбники майже не застосовували зброї впродовж дня.

Втім, із настанням сутінок противник знову активізувався. Зокрема, зі 120-мм мінометів бандити знову здійснили обстріл неподалік Лебединського, а з мінометів калібру 82 мм - в районі Талаківки.

Також найманці неодноразово, використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети різних модифікацій, відкривали вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Широкиного, Гнутового, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького.

Донецький напрямок. Нагадаємо, тут минулої доби ще до світанку окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Кам'янка та Новоселівка Друга.

Вдень на цьому напрямку встановилось відносне затишшя. Однак вже ввечері бойовики позначили свою присутність в районі Зайцевого обстрілом одного з опорних пунктів сил АТО з мінометів калібру 82 мм.

Дещо згодом бандформування тричі відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів по оборонних позиціях ЗСУ у південному передмісті Авдіївки. З такого ж озброєння загарбники обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Піски.

Нагадаємо, 21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання "режиму тиші" на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване хлібне перемир'я має тривати в період збирання врожаю – з 00:00 24 червня до 31 серпня.

Сили антитерористичної операції готові до припинення вогню з 24 червня, проте вказують і на готовність відкривати вогонь у разі загрози життю своїх бійців.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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