Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КМДА: Кияни будуть з гарячою водою 26 червня

Субота, 24 червня 2017, 15:27

Мешканці житлових масивів Троєщина, Райдужний, Лісовий, частини Оболоні та Подолу отримають гарячу воду з 26 червня.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

"У столиці розпочали відновлення газопостачання на ТЕЦ №6. Очікується, що розгортання технологічних процесів займе 2-3 доби, а постачання гарячої води відбудеться з понеділка, 26 червня", - йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що "Укртрансгаз" та ПАТ "Київенерго" досягнули домовленості у питанні погашення заборгованості за транспортування природного газу.

"Київенерго" за рахунок отриманих кредитних коштів від ДП "Енергоринок" розпочало оплату боргу: підприємство здійснило першу оплату в розмірі 20 мільйонів гривень. Залишок боргу, 41 мільйон гривень, ПАТ "Київенерго" взяло на себе зобов’язання погасити відповідно до графіку", – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він додав, що КМДА гарантує забезпечити контроль за виконанням "Київенерго" взятих зобов’язань. 

Як відомо, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

Компанія "Київенерго" заявила, що зазнає від такого відключення мільйонних збитків, а кияни можуть лишитися без гарячої води до жовтня.

Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води у кілька районів міста.

24 червня "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6.

Українська правда. Київ 

Теми: Київтеплокомуненергогаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Київ
Завершили розслідування п'яної ДТП, в якій суддя вбив нацгвардійця
Трьох депутатів взято під нічний домашній арешт за підозрою в ухиленні від військової служби
На підльоті до Києва ППО знищила близько півтора десятка повітряних цілей – КМВА
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: