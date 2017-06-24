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Червоний Хрест пропонує убезпечити об'єкти водопостачання на Донбасі

Субота, 24 червня 2017, 16:05

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) пропонує створити "зони безпеки" навколо ряду об'єктів інфраструктури водопостачання Донбасу.

Про це в інтерв'ю DT.UA розповів глава делегації МКЧХ Алан Ешліманн.

За його словами, єдиний спосіб уникнути екологічної катастрофи на Донбасі - це бути впевненими, що насосні станції функціонують, а самі трубопроводи не будуть пошкоджені.

"Адже, крім іншого, на Донецькій і Верхньокальміуській фільтрувальних станціях є величезні запаси хлориду, використовувані для очищення води. Вони розташовані в спеціальних циліндрах. У разі прямого попадання при обстрілі циліндри можуть вибухнути, хлорид потрапить у повітря, і утворюється токсична хмара, яке може випасти у вигляді опадів де завгодно - в залежності від напрямку вітру. І оскільки все це відбувається на густонаселеній території, постраждати можуть сотні тисяч людей", - констатував глава делегації.

За його словами, зони безпеки - це інструмент, який запобіг би можливості подібних катастроф.

"Ми пропонуємо створити зони безпеки навколо Верхньокальміуської і Донецької фільтрувальних станцій, а також водопроводу, що від неї відходить. Потім - в районах Золотого-Первомайська, 3-ї насосної станції та водопроводу від неї до Горлівських фільтрувальних станцій №1 та 2, і в районі Петровського водозабору", - вказує Ешліманн.

Представник МКЧХ зазначив, що концепція зон безпеки передбачає виведення військового персоналу і обладнання з певних об'єктів і ділянок навколо них.

При цьому, дуже важливо дотримання правил обома сторонами: ця зона не піддається обстрілу, не використовується для розташування військових частин або для планування військових операцій.

"Проблема, з якою ми стикаємося зараз, полягає в тому, що деякі такі об'єкти розташовані безпосередньо на контактній лінії. Для кожної зі сторін конфлікту ці місця стратегічно важливі, а довіри між сторонами немає. Представники української влади заявляють, що ідея зі створення зон безпеки в принципі хороша. Точно таку ж відповідь ми отримуємо з іншого боку. Але коли ми починаємо говорити про конкретний об'єкт, то кожна сторона не вірить в те, що інша буде дотримуватися правил", - зазначив Ешліманн.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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