Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС хоче законодавчого врегулювання земельних питань для будівництва "Стіни" з РФ

Субота, 24 червня 2017, 16:48

Міністерство внутрішніх справ України ініціює врегулювання на законодавчому рівні проблем, що виникають під час будівництва споруд уздовж держкордону на землі, яка належить фізичним та юридичним особам.

Про це 24 червня заявив глава МВС Арсен Аваков на брифінгу у Харківській області. 

"Прикордонна служба нам підготувала, а міністерство внесло постанову Кабінету міністрів, яка повністю це врегулює. Думаю, у найближчі 2 тижні з'ясуються усі нюанси, пов'язані з прикордонним землекористуванням, я думаю, що проблем не буде", - зазначив Аваков.

У свою чергу глава Харківської ОДА Юлія Світлична зазначила, що наразі обласна влада веде роботу з власниками паїв, розташованих уздовж держкордону.

"Наразі цей процес триває. Ми працюємо з людьми, шукаємо ділянки, які зараз вільні і влаштовуватимуть людей", - сказала Світлична. 

За даними ОДА, зараз в області налічується 777 ділянок загальною площею 686 га, які планується використовувати для будівництва споруд в рамках проекту інженерно-технічного облаштування кордону "Європейський вал".

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяземлякордонАваковМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви
War Speeches. Росія бідкається через військову допомогу Україні та продовжує ядерний шантаж напередодні саміту НАТО у Вільнюсі
Російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: