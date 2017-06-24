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Одеську журналістку й активістку побили в центрі міста

Субота, 24 червня 2017, 16:52

На одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу напали в центрі Одеси невідомі.

 
Фото "Думської"

Про це вона повідомила в суботу на своїй сторінці в Facebook.

"Півгодини тому на мене напали біля мого будинку на Тираспольській. У мене в руках був надувний дитячий м'яч і мобільний телефон, на плечі рюкзак. Нічого не вкрали. Бризнули балоном, потім били по обличчю", - написала вона.

 

"Я розумію, що мене попереджають, незважаючи на те, що я останні тижні перебуваю в такому шоці від того, що відбувається з узбережжям, що навіть нічого не пишу, противно", - зазначила Підпала, додавши, що чекає на "швидку".

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Теми: Одеса
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