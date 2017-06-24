Путін приїхав в "Артек". МЗС обурений

МЗС України направив до МЗС РФ ноту протесту через візит президента РФ Володимира Путіна до анексованого Росією Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС 24 червня.

Візит Путіна до Криму у МЗС назвали грубим порушенням державного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Українська сторона вважає даний візит та інші т.зв. "поїздки" російських чиновників у тимчасово окуповані АР Крим і Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічною і демонстративною зневагою російською стороною загальновизнаних норм міжнародного права, в тому числі Статута ООН, резолюцій Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан прав людини в АР Крим та Севастополі від 19 грудня 2016 року, а також зобов'язаннями щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів, учасниками яких є Україна і Росія", - йдеться у заяві МЗС.

Як повідомили у прес-службі Кремля 24 червня, у суботу Путін прибув до дитячого центру "Артек".

"Президента супроводжували заступник голови уряду Ольга Голодець, помічник президента Андрій Фурсенко і глава Криму Сергій Аксьонов", - йдеться у повідомленні Кремля.

Зазначено, що під час візиту Путін ознайомився з макетами комплексу, на яких представлено споруди, які планується звести у 2017-2018 роках та у подальшому.

Як повідомляє РБК, під час спілкування з дітьми у "Артеці" Путін "поговорив про принципи роботи журналістів, запропонувавши їм писати "репортажі", які не будуть ображати їхніх героїв".