Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО в Києві арештували на два місяці

Субота, 24 червня 2017, 23:36

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Анатолія Чивікова, підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника в центрі Києва, у вигляді двох місяців арешту без права застави.

Про це повідомляє ТСН.

"Намагався приховати докази, втекти. Прокурори просили два місяці без застави. Суд підтримав їхнє прохання", - прокоментувала вердикт речниця прокуратури Надія Максимець.

Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

З вбитим у Києві добровольцем Олійником прощатимуться в неділю в Українському домі, а поховають на Берковецькому кладовищі столиці.

Як повідомлялося, Олійника було вбито 22 червня під час сварки біля метро "Золоті ворота".

За словами речниці поліції Києва Оксана Блищик, конфлікт виник через гру вуличного музиканта – сина загиблого – у сквері.

"У нас є інформація, що син загиблого грав на музичному інструменті, убивця вийшов п’яний, став вимагати припинити гру. Тоді за сина вступився батько. Вони стали сваритися. Син у цей час десь подівся, а коли повернувся, то знайшов батька у крові", - відзначила Блищик.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Київ
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: