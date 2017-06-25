Виступ Садового на віче намагалися зірвати криками "Ганьба"

Понад п’ять тисяч львів’ян взяли участь у загальноміському віче на площі Ринок у неділю.

Всі фото прес-служби "Самопомочі"

Про це повідомляє прес-служба "Самопомочі".

Мер Львова Андрій Садовий під час свого виступу зазначив, що більше року тому в місті сталася трагедія.

"На нашому полігоні внаслідок підпалу загинули люди, і полігон закрили. Протягом року місто перебуває у сміттєвій блокаді. Дуже важко собі уявити в нормальному світі, у нормальній країні, коли всі полігони у нашій державі закриваються та не приймають відходів зі Львова. Ми очікували на братську допомогу від тих людей, які працюють в державних органах влади. На превеликий жаль, ми її не отримали", - сказав він.

Садовий зазначив, що сьогодні ситуація в частині міста дуже складна.

"І я не знаю, чим би все закінчилось, якби мої друзі та колеги Олег Березюк, Оксана Сироїд і Тарас Пастух не вийшли під Адміністрацію президента і не лягли на граніт. Тільки після того, як вони прийшли туди, вперше за рік було прийняте рішення відкрити полігони для прийому відходів зі Львова", - заявив мер.

При цьому, як було видно з трансляції віче, під час виступу Садового частина людей кричали "Ганьба!", "Годі брехати! До чого ти Львів довів?" та інші звинувачення на його адресу.

Садовий на це відповів: "Я не думаю, що декілька людей можуть зірвати нашу зустріч, будемо рухатися вперед".

Українська правда