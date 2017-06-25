Порошенко: Трамп обіцяв допомогти

Президент Петро Порошенко вважає історичним свій візит до США минулого тижня.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю.

"Чому цей візит може вважатися історичним? Тому що... ми мали важливе завдання – обмінятися думками і озброїти аргументами напередодні зустрічей, які відбудуться у Гамбурзі в форматі G20. Це завдання на 100% вдалося", - заявив Порошенко.

Також він назвав безпрецедентною організацію в один день зустрічей з усіма основними представниками нової адміністрації Трампа, та заявив, що Україна "отримала підтримку виконавчої влади".

"Де-факто можна говорити, що Україна об'єднала всю Америку... Я дуже задоволений підсумками цього візиту", - сказав він.

Говорячи про зустріч з Трампом, Порошенко зазначив: "Ключова його позиція була не давати поради, а він чітко запитував: "Петро, чим тобі допомогти?".

"Це позиція справжнього партнера України", - зазначив президент. На питання, чи обіцяв Трамп допомогти, він відповів: "Очевидно".

Більше про візит президента України до США читайте у матеріалі "Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США".

Українська правда