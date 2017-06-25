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РФ десятиліттями підриває демократію в США - глава ЦРУ

Неділя, 25 червня 2017, 21:14

Росія протягом десятиліть намагається підірвати американську демократію.

Про це в інтерв'ю телеканалу MSNBC заявив директор ЦРУ Майк Помпео, пише ВВС.

За його словами, Росія втручалася в американські вибори 2016 року. Такі дії Москви Помпео назвав "неоригінальними".

Як зазначив Помпео, РФ "займається цим протягом шалено довгого часу".

"У деякому сенсі це не новина, але, зрозуміло, це акцентує увагу на нашій здатності зрозуміти, як їх зупинити", - заявив глава ЦРУ. 

При цьому він додав, що не має доказів особистої причетності президента РФ Володимира Путіна до згаданого втручання.

Теми: РосіяСШАвибори
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