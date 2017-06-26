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Тіллерсон, Гуттереш і Столтенберг прибудуть в Київ у липні - Порошенко

Понеділок, 26 червня 2017, 01:15

Найближчим часом Україну з візитами відвідає низка лідерів міжнародних організацій та урядовців США.

Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає прес-служба глави держави.

"Ми чекаємо вже в липні візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона у Київ, де також будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні. Ми чекаємо візит генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша, ми чекаємо візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який також відбудеться в липні", - сказав Порошенко.

Також у липні в Києві відбудеться Самміт "Україна-ЄС" за участі керівництва Євросоюзу, додав президент.

"В липні процедуру ратифікації (Угоди про асоціацію Україна-ЄС - ред.) буде вже завершено. Не залишилось вже жодних політичних рішень. І на Саміті "Україна-ЄС", який відбудеться в липні, ми будемо святкувати завершення ратифікації і з 1 вересня ця надзвичайно важлива стратегічна Угода з ЄС вступить в дію", - констатував він.

Крім того, досягнуто домовленості про візит в Україну у серпні міністра енергетики США Ріка Перрі, а у найближчі місяці очікується візит міністра оброни США Джеймса Меттіса.

Загалом, констатував президент, Україна останнім часом має дуже високу дипломатичну активність. Лише цього тижня він відвідав США та Брюссель, а вже у понеділок відвідає Францію, де відбудуться переговори з Президентом Еммануелем Макроном.

Теми: ПорошенкоСШАООНЄС
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