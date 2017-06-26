Ляшко каже, що перестрів утікача-президента ПАРЄ

Народний депутат Олег Ляшко заявляє, що зустрів у Страсбурзі президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта і закликав йти у відставку.

Про це нардеп розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Я разом з Андрій Лозовий і Віктором Вовком зустрів найманця Кремля Аграмунта, коли той тікав з роботи до готелю, закликали його не ганьбитися ще більше і самому піти у відставку. Негайно!!" – написав Ляшко.

Він опублікував фото Аграмунта. Проте світлин, на яких було б видно, як Ляшко розмовляє з президентом ПАРЄ, немає.

Як відомо, президент ПАРЄ Педро Аграмунт не з’явився на засідання власної політичної групи, за підсумками якого йому було висловлено недовіру, та уникає зустрічей, на яких йому могли б повідомити про рішення партії.

Напередодні Педро Аграмунт заявив, що не має наміру йти у відставку, порушивши домовленість, відповідно до якої президент ПАРЄ пообіцяв подати заяву про відставку в разі висловлення на його адресу недовіри з боку групи Європейської народної партії.

Водночас представники України в ПАРЄ наполягають на звільнені Аргамунта.

Нагадаємо, 20 березня російський "Первый канал" повідомив, що у сирійський Дамаск прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Хоча, як відомо, Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Крім того, Аграмунт наполягав на поверненні до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ, та знятті всіх політичних санкцій з делегації РФ.

Українська правда