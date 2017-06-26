Вбивство в центрі Києва: Підозрюваному загрожує до 15 років
Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО у центрі Києва заарештували на 2 місяці без права на заставу.
Про це у понеділок повідомляє прес-служба київської прокуратури.
Таке рішення виніс Шевченківський суд Києва.
"Як встановлено досудовим розслідуванням, зловмисник завдав потерпілому смертельне ножове порання в площину грудної клітини. Після цього намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але був оперативно затриманий правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.
Нападником виявився 58-річний житель Києва.
"Йому повідомлено про підозру за статтею "Умисне вбивство", санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.
Як відомо, увечері 22 червня під час сварки зарізали учасника АТО і голову спілки мігрантів України Сергія Олійника біля метро "Золоті ворота".
Українська правда