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Вбивство в центрі Києва: Підозрюваному загрожує до 15 років

Понеділок, 26 червня 2017, 17:40
Сергія Олійника вбили 22 квітня під час сварки у центрі Києва
FB Сергія Олійника

Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО у центрі Києва заарештували на 2 місяці без права на заставу.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба київської прокуратури.

Таке рішення виніс Шевченківський суд Києва.

"Як встановлено досудовим розслідуванням, зловмисник завдав потерпілому смертельне ножове порання в площину грудної клітини. Після цього намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але був оперативно затриманий правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Нападником виявився 58-річний житель Києва.

"Йому повідомлено про підозру за статтею "Умисне вбивство", санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Як відомо, увечері 22 червня під час сварки зарізали учасника АТО і голову спілки мігрантів України Сергія Олійника біля метро "Золоті ворота".

Українська правда

Теми: Київвбивство
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