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У Києві у вівторок обмежать рух на вулиці Протасів Яр

Вівторок, 27 червня 2017, 07:41

У Києві 27 червня буде частково обмежено рух на вулиці Протасів Яр.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Із 08:00 до 19:00 27 червня у зв’язку з фрезеруванням асфальтобетонного покриття на вул. Протасів Яр (на ділянці від вул. Солом’янської до гірськолижного комплексу "Протасів Яр") буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

У Київавтодорі просять водіїв з розумінням поставитися до незручностей і по можливості вибирати інші маршрути руху.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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