У Києві у вівторок обмежать рух на вулиці Протасів Яр
Вівторок, 27 червня 2017, 07:41
У Києві 27 червня буде частково обмежено рух на вулиці Протасів Яр.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Із 08:00 до 19:00 27 червня у зв’язку з фрезеруванням асфальтобетонного покриття на вул. Протасів Яр (на ділянці від вул. Солом’янської до гірськолижного комплексу "Протасів Яр") буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
У Київавтодорі просять водіїв з розумінням поставитися до незручностей і по можливості вибирати інші маршрути руху.