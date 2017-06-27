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Активісти показали статки і палац найбагатшого прокурора України

Вівторок, 27 червня 2017, 14:25

Старший слідчий в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Юрій Кривобок вже кілька років є найбагатшим прокурором України.

Про це йдеться у матеріалі проекту PROSUD.

Вказується, що він отримав відповідну посаду у ГПУ в 2014 році. До цього з 2009 по 2014 років Кривобок працював прокурором Оболонського району Києва.

Активісти проаналізувавши декларації прокурора за 2013, 2015 та 2016 роки виявили у власності сім’ї Кривобок "надзвичайно велику кількість рухомого та нерухомого майна, а також доходів на суму у понад 182 млн. грн".

"З них лише бл.700 тис. грн – заробітна плата, решта – продаж рухомого та нерухомого майна. Слід відразу зазначити, що в декларації прокурора відсутній будь-який дохід від зайняття підприємницькою діяльністю ним, чи його дружиною. Схоже, що саме звичайні земельні оборудки прокурора за часів Януковича і принесли йому основний капітал в понад 180 млн.грн", - йдеться у статті.

Згідно з декларацією та реєстром прав на нерухоме майно, Юрій Кривобок володіє будинком площею 1827 кв.м. в елітному селі Козин під Києвом.

"Будинок розташований на 6-ти земельних ділянках, які також перебувають у власності Юрія Кривобока. Загальна площа землі під будинком - 86 соток. Ціна за сотку землі в цьому районі – близько 3 тис. дол, тобто уся земля під маєтком прокурора коштує приблизно 260 тис. дол", - сказано у матеріалі.

Окрім цього, сім’я Кривобока має ще декілька будинків і земельних ділянок у курортних зонах України: в Криму, в Карпатах та в Одесі.

"Окрім будинків прокурор має дві суміжні квартири на столичній Оболоні, за адресою проспект Героїв Сталінграда 8. Загальна площа квартир придбаних у 2012 році – 221,90 м² Подібна квартира сьогодні тут коштує бл. 12,2 млн. грн. Дружина прокурора теж обзавелася житлом на Оболоні. Вона володіє квартирою площею 43,9 м² за адресою проспект Оболонський, будинок 39а. Придбала  дану квартиру Кривобок Тетяна у 2015 році за 627 990 грн", - йдеться у матеріалі.

Мати Кривобока також володіє квартирою на Оболоні - за адресою проспект Героїв Сталінграда, 6б знаходиться в 2-ох хвилинах від набережної Дніпра.

Вказується, що дружина прокурора у 2016 році придбала новий Mercedes Benz GLE 350 D Matic 2016-го року вартістю 2 604 280 грн, а у 2014 році Кривобок отримав право користування новим Volkswagen Toureg 2014-го року від свого батька, якому автомобіль обійшовся у 1 126 650 грн.

"Лише за приблизними підрахунками прокурорська родина набула у власність (за 4 роки): 4 елітні будинки сумарною площею 2741 м², 4 квартири на 367 м², 62 гектари землі по всій Україні, 2 автомобілі, вартістю кожен більше 1 млн. грн, дохід у розмірі 182 млн. грн", - зазначають активісти.

Українська правда

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Теми: прокуратурадекларації
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