У приймальні Розенблата в дивані знайшли невідомий пристрій
У приймальні народного депутата від БПП Борислава Розенблата в Житомирі виявили невідомий пристрій.
Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".
У поліції не виключають, що це може бути пристрій для прослуховування.
Під час огляду приймальні, правоохоронці виявили пластикову коробку, яка лежала за обшивкою дивана у кабінеті депутата.
"Даний пристрій вилучено… 100% стверджувати, що це було, можна буде тільки після проведення технічної експертизи, яка дасть змогу ідентифікувати, що це таке", – сказав начальник відділу ГУ НП в Житомирській області Михайло Сорока.
Пристрій відправили на експертизу.
Як відомо, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.
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