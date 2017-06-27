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День в АТО: 10 обстрілів, обійшлося без втрат

Вівторок, 27 червня 2017, 20:54

У порівнянні із понеділком кількість збройних провокацій з боку бойовиків дещо зросла.

Як повідомляє прес-центр АТО, станом на 18:00 бойовики 10 разів обстрілювали опорні пункти ЗС України. Неодноразово у вівторок незаконн збройні формування застосовували і міномети різних калібрів.

"Після відносного затишшя, яке спостерігалось на Приморському напрямку впродовж останніх двох днів, бойовики знову активізувались. Зі стрілецької зброї НЗФ неодноразово обстрілювали наші позиції в районі Гнутового та Павлополя. А зранку найманці під прикриттям вогню з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї випустили півтора десятка 82-мм мін з західних околиць тимчасово окупованого Донецька по оборонцях Мар'їнки", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку ще вночі бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по українських позиціях у передмісті Авдіївки. На світанку зі 120-мм мінометів та зенітної установки вони били по укріпленнях сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі.

Окрім того, зранку та у другій половині дня бойовики з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Кам'янки.

На Луганському напрямку у вівторок ситуація частково стабілізувались.

"Проросійські озброєні банди лише один раз застосовували зброю проти українських захисників. Відбулась ця збройна провокація ще на початку доби. Бойовики обстріляли один із наших опорних пунктів в районі селища Жовте з 82-мм мінометів", - зазначається у повідомленні.

Втрат серед бійців сил АТО внаслідок обстрілів 27 червня не було.

Українська правда

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Теми: АТО
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