Суд у справі Штепи переходить до допиту свідків - прокуратура

Ленінський райсуд Харкова закінчив допит екс-мера Слов'янська Нелі Штепи.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні закінчили допит обвинуваченої. Далі планується допит свідка. Наступне засідання призначене на 4 липня", - повідомили в прокуратурі.

Раніше колегія Комінтернівського райсуду Харкова, яка слухала справу екс-мера Слов'янська, прийняла рішення про свій відвід. Тепер її справа слухається з початку вчетверте.

Штепа була заарештована 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.