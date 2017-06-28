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Порошенко очікує від ВР скасування депутатської недоторканності

Середа, 28 червня 2017, 10:16
Порошенко очікує від ВР скасування депутатської недоторканності

Президент Петро Порошенко очікує від Верховної Ради найближчим часом голосування за зняття депутатської недоторканності.

Про це він заявив у середу на урочистостях з нагоди Дня Конституції біля пам'ятника Пилипу Орлику в Києві.

"Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура й НАБУ, нагадують всім нам про такий анахронізм як депутатська недоторканність. Мій проект змін до Конституції готовий. Він вимагає політичної волі від народних депутатів – раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само як ми зняли недоторканість з суддів", - сказав Порошенко.  

"Я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення. Адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності в своїх виборчих програмах", - додав він.

Порошенко також зазначив, що конкурс до Верховного Суду перебуває на завершальній стадії і потребує нових процесуальних норм і правил.

Президент висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада їх прийме, "і ми будемо мати повне перезавантаження Верховного Суду України".

"Старт роботи найвищого суду в системі судоустрою є нашим головним пріоритетом на наступні тижні і місяці", - підкреслив він.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
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