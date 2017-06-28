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Під АП сутички поліції з вкладниками "Михайлівського"

Середа, 28 червня 2017, 10:36

У центрі Києва під Адміністрацією президента сталися сутички між поліцією і вкладниками банку "Михайлівський", які проводять акцію протесту.

Як повідомляє "Громадське", у середу протестувати під АП вийшли близько сотні вкладників банку.

На місці присутні 4 кордони поліції. Вкладники намагалися прорватися до АП, однак правоохоронці перекрили їм шлях. Внаслідок цього між поліцією та протестувальниками сталися сутички.

За словами вкладників, поліція затримала Олександра Горбачова, керівника групи вкладників "Михайлівського" з Кам'янського.

На місце події прибули три машини швидкої допомоги.

Теми: банкиАдміністрація президентаполіція
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