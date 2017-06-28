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Маттіс: Путін кинув виклик міжнародному порядку

Середа, 28 червня 2017, 21:37

Міністр оборони США Джеймс Маттіс звинуватив президента Росії Володимира Путіна у тому, що він вчинив "злочин" поза російськими кордонами.

За словами Маттіса, йдеться про те, що Путін "кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни", пише "Голос Америки"

Про це Маттіс заявив у своєму виступі перед групою студентів на церемонії 70-річчя Плану Маршалла, який уможливив відбудову знищеної війною Європи.

При цьому глава Міноборони США нагадав про агресію РФ проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Теми: РосіяПутінСША
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