Правозахисники: У сімферопольському СІЗО затримані - у нелюдських умовах

В українського активісти Володимира Балуха, ув'язненого в анексованому Криму загострилися проблеми з серцем, підвищений тиск та постійні головні болі через загострення гаймориту.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на дані родичів Балуха.

"23 червня адвокат українця під час зустрічі з Балухом у СІЗО звернув увагу на ознаки, що вказують на погіршення здоров'я свого підзахисного. Адвокат українця клопотатиме про повне медичне обстеження Балуха", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники повідомляють, що фіксують скарги на ненадання своєчасної медичної допомоги іншим українським політв'язням - Еміру-Усейну Куку, Арсену Джеппарову, Володимиру Дудці, Євгену Панову, громадянину України афганського походження Кабіру Мохаммаду.

"20 червня різко погіршився стан здоров'я фігуранта "справи українських диверсантів" Володимира Присича. У нього, за інформацією родичів, оніміла частина голови, почалася кровотеча з носа, і він втратив свідомість", - йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, у СІЗО Сімферополя затриманим не вистачає місця, у приміщеннях - спека та антисанітарія.

"У камері СІЗО, в якій утримують Балуха, разом з ним перебувають 20 осіб, але камера розрахована на 16 місць, і ліжок на всіх не вистачає. Розмір камери – 42 кв. метри. Норма санітарної площі в камері на одну особу встановлена у розмірі 4 кв. м. На одного ж ув'язненого в камері припадає трохи більше 2 кв. метрів", – йдеться у повідомленні.

Людям у СІЗО не вистачає вільного і особистого простору, усі особисті речі затриманих перебувають у камері і займають багато місця.

"Камери погано освітлені, в ув'язнених псується зір. У приміщеннях антисанітарія – таргани, мурахи та інші комахи. Арештантів кусають блохи і комарі. На прогулянку в'язнів виводять у напіввідкрите приміщення, яке за розміром менше самої камери", – заявляють у свою чергу родичі затриманих.

За інформацією кримського адвоката Еміля Курбедінова, політичним в'язням, багато з яких вже понад рік перебувають під вартою, не надається можливість побачення з родичами.

"Подібні дії влади РФ щодо українських політв'язнів є додатковим способом тиску на них", - заявляють у Кримській правозахисній групі.