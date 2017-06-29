США готові завдати удару по Сирії в разі хімічної атаки

Американські військові кораблі і літаки готові для нанесення авіаудару по Сирії, в разі, якщо сирійський уряд буде робити які-небудь кроки, пов'язані із застосуванням хімічної атаки.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що на даний момент, сирійська військова база Шайрат залишається під постійним наглядом США, так як американська сторона вважає, що президент Сирії готує хіматаку.

В даний час американські авіаносець USS George H.W. Bush, два есмінця і два крейсера, оснащені ракетами "Томагавк", знаходяться для патрулювання в Середземному морі.

Як відомо, раніше в Білому домі заявили, що Асад готує ще одну хіматаку. У США пригрозили, що в разі вчинення хімічної атаки Асад і "його військові заплатять високу ціну".

У середу, 28 червня, міністр оборони Джеймс Меттіс заявив, що Сирія відмовилася від своїх планів після попередження США.