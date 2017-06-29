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Доба в АТО: 35 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув

Четвер, 29 червня 2017, 07:00
Доба в АТО: 35 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 35 разів відкривали вогонь по українських силах, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення і бойові травми.

Про це йдеться в повідомленні штабу АТО в Facebook.

На Приморському напрямку терористи били дев'ять разів.

"Впродовж доби бойовики, використовуючи міномети та піхотне озброєння, обстрілювали наші позиції в районі Лебединського, Водяного, Павлополя, Гнутового, Красногорівки та Мар'їнки. З гранатометів різних модифікацій противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Тарамчука й Талаківки. Більшість з цих обстрілів відбулась вже після заходу сонця", - відзначили в штабі.

Також вдень ​​бойовики з міномета калібру 120 мм обстріляли житловий квартал Красногорівки, постраждалих немає.

На Донецькому напрямку сепаратисти били 11 разів.

Бойовики активізувалися в районі Авдіївки, де кілька разів вчора обстрілювали українські оборонні укріплення з 120 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів. Близько 21.00 бандити обстріляли українських військових з артилерійських систем калібру 122 мм.

Неподалік Кам'янки і Новоселівки Другої терористи неодноразово відкривали вогонь з мінометів різного калібру, різних зразків піхотного озброєння, а також протитанкового ракетного комплексу і зенітної установки. Під обстріл з мінометів вчора ввечері потрапили також українські опорні пункти в районі Луганського і Верхньоторецького.

На Луганському напрямку зафіксовано 15 обстрілів.

"Знову відмічається відносне загострення в районі Бахмутської траси, де окупанти ввечері впродовж декількох годин щільним вогнем зі 120-мм й 82-мм мінометів, а також з меншого потужного озброєння, накривали наші позиції поблизу Кримського", - заявили в штабі.

Також з мінометів бойовики били неподалік Трьохізбенки і Щастя. Крім того терористи порушували перемир'я в районах населених пунктів Старий Айдар, Новотошківське, Шаров Кут і Валуйське.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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