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Пентагон: У Кремлі впевнені, що США хочуть змінити владу в РФ

Четвер, 29 червня 2017, 07:41

У Кремлі переконані, що США мають намір змінити владу в Росії.

Про це йдеться в доповіді розвідувального управління Пентагону, передає АР.

Відзначається, що Росія демонструє "глибоку і незмінну недовіру до спроб США просувати демократію в усьому світі". Це сприймається Росією як спроба "нав'язати єдиний набір світових цінностей".

"Кремль переконаний, що Сполучені Штати закладають основу для зміни режиму в Росії, що ще більше зміцнилося після подій в Україні", - йдеться в доповіді, автори якої посилаються на заяви російського уряду про те, що це США спровокували "народне повстання", що змусило бігти Віктора Януковича.

Також у доповіді говориться, що Москва побоюється спроб США диктувати міжнародні норми, які загрожують основам кремлівської влади, так як вони дають право іншим країнам втручатися у внутрішні справи Росії.

Агентство АР пише, що одержало копію доповіді. Пентагон вперше випустив таку незасекречену доповідь за останні 20 років. Раніше США випускали подібні доповіді під назвою "Радянська військова міць", проте з розпадом СРСР в 1991 році перестали це робити.

Доповідь складається з 116 сторінок і містить глибоку оцінку всіх аспектів військової могутності Росії. Відзначається, що РФ зображується в ній, як країна, яка методично розвиває свою армію, флот і повітряні сили, ослаблені після розпаду СРСР.

Також в доповіді наведений приклад втручання Москви в сирійський конфлікт. "Росія змінила всю динаміку конфлікту, зміцнила режим Асада і забезпечила неможливість вирішення конфлікту без згоди Москви", - йдеться в доповіді.

Теми: РосіяСША
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