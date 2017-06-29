Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція Донеччини повідомляє про перебої зі зв'язком

Четвер, 29 червня 2017, 08:58

Національна поліція Донецької області заявляє про тимчасові збої в роботі гарячої лінії "102".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства 29 червня.

Зазначається, що з 6-ї ранку у зв'язку з технічними причинами у роботі лінії 102 можливі тимчасові збої. Фахівці працюють над усуненням неполадок.

Звернутися до поліції мешканці можуть за номерами чергових частин.

Введено в дію резервні номери, за якими громадяни можуть звертатися до поліції у разі порушення роботи лінії 102: 067-623-51-52, 050-346-24-78, 063-336-43-76

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецька областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донецька область
У суботу окупанти обстріляли Лиман: 8 загиблих, 13 поранених
Донеччина: через російські обстріли на ТЕС впав дах – є загиблий та поранені
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: