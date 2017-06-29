Поліція Донеччини повідомляє про перебої зі зв'язком

Національна поліція Донецької області заявляє про тимчасові збої в роботі гарячої лінії "102".



Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства 29 червня.

Зазначається, що з 6-ї ранку у зв'язку з технічними причинами у роботі лінії 102 можливі тимчасові збої. Фахівці працюють над усуненням неполадок.

Звернутися до поліції мешканці можуть за номерами чергових частин.

Введено в дію резервні номери, за якими громадяни можуть звертатися до поліції у разі порушення роботи лінії 102: 067-623-51-52, 050-346-24-78, 063-336-43-76

Українська правда