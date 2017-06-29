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Нардепам дозволили не декларувати витрати на поїздки і житло

Четвер, 29 червня 2017, 16:12

Національне агентство по запобіганню корупції дозволило депутатам Верховної Ради не декларувати кошти, отримані як компенсація вартості проїзду, оренди житла, а також кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства, передають Українські Новини.

Відповідно до закону "Про статус народного депутата", протягом усього терміну виконання депутатських повноважень депутат щомісяця отримує кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла, а також кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

Список депутатів, які отримали кошти на оренду житла, щоквартально публікуються в офіційній газеті Ради "Голос України" і щомісяця - на сайті парламенту.

Розмір коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, є фіксованим, тому такі відомості є відомими і не можуть бути прихованими або недостовірними.

У зв'язку з цим з метою декларування вищевказані кошти не вважаються доходом і відповідно їх можна не вказувати в декларації.


"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РададеклараціїНАЗК
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